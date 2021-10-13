РИАМО - 13 окт. Электрички на Курском направлении Московской железной дороги снова курсируют по графику после сбоя из-за незапланированной остановки одного поезда, сообщает пресс-служба МЖД.

Электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию.

Ранее пригородные поезда следовали по соседним путям с отклонением от графика из-за незапланированной остановки одного поезда №6308 Подольск-Москва на участке Подольск-Щербинка Курского направления МЖД. Электричка остановилась по техническим причинам.

Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства.