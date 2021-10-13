РИАМО - 13 окт. Депутаты Мосгордумы приняли в целом законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон о поддержке представителей малого и среднего бизнеса, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона «О внесении изменений в закон города Москвы от 26 ноября 2008 года № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве» на заседании в среду представил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

«Уже в преамбуле данного законопроекта мы видим выделение в отдельную категорию самозанятых. <…> Специально для них создается статья 18.1 «поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим». <…> Нормативными актами города Москвы будут указаны и прописаны те процедуры, каким образом будет выделяться поддержка и субсидии», – сказал Головченко.

По его словам, законопроект также предусматривает формулирование мер поддержки социальных предпринимателей.

Кроме того, устанавливаются сроки внесения данных о полученных мерах поддержки в соответствующий реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, резюмировал Головченко.