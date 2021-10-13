РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. На предприятии НИИ НПО «ЛУЧ» в Подольске провели командно-штабные учения по ликвидации последствий ядерной аварии, сообщает пресс-служба предприятия.

Плановые командно-штабные учения прошли по теме «Реагирование и ликвидация последствий радиационной аварии на радиационно и ядерно опасном предприятии». По легенде, в одном из подразделений аппаратчик нарушил технологический процесс, ошибочно загрузив в транспортный контейнер два слитка металлического урана по 12 кг, что превысило критическую массу. В результате началась самоподдерживающаяся цепная реакция деления (СЦР), и сработала сигнализация. Работников, находившихся на момент аварии в помещении, эвакуировали из зоны заражения, предположительно два человека остались в здании. Впоследствии обоих эвакуировали.

Одним из важнейших этапов учений стало развертывание и функционирование пункта сбора при возникновении ядерных и радиационных аварий, пунктов радиационного контроля, специальной и санитарной обработки. Муляжи слитков металлического урана разнесли с помощью самоходного робототехнического аппарата, оборудованного дистанционно управляемым манипулятором.

Во время учений провели проверку готовности органов управления и сил функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (объектовый уровень) и взаимодействующих организаций к практическим совместным действиям.

В учениях участвовали соответствующие службы института, Центр робототехники и аварийного реагирования ФГУП «ВНИИА», специализированная пожарно-спасательная часть №29, 6-я войсковая комендатура и комендатура объекта в/ч 3795 войск национальной гвардии РФ. Также привлекли представителей 1-го отделения 5-го окружного отдела УФСБ России по Москве и Московской области и отдела полиции №3 межмуниципального управления МВД России «Власиха».

Всего задействовали 97 человек и 8 единиц автомобильной и специальной техники, а также аппаратуру радиационной разведки и контроля. Все запланированные мероприятия отработали и выполнили поставленные учебные цели.