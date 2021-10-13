РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Поликлинику на 600 посещений в смену достроят в Люберцах до конца следующего года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход строительства поликлиники для детского и взрослого населения.

«Строительство ведется в графике, мы держим объект на особом контроле. Сейчас на объекте завершено возведение несущих конструкций здания и устройство наружных стен. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних стен, устройству кровли, в скором времени начнутся работы по монтажу оконных блоков», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Поликлиника предназначена для обслуживания детского и взрослого населения и рассчитана на 600 посещений в смену (150 – детское отделение, 450 – взрослое). Здание поликлиники разделено на функциональные зоны и будет включать в себя полный комплекс лечебных отделений. Рядом планируется размещение открытых автостоянок на 51 машино-место.

Прогнозируемая дата завершения строительства – IV квартал 2022 года.