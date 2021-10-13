РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Полиция Балашихи в ходе акции «Мы против мошенников!» предупредила жителей об участившихся случаях хищения денег с банковских карт в округе и других видах мошенничества, а также разъяснила как защитить себя от посягательств злоумышленников, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Профилактическое мероприятие провели на улицах городского округа сотрудники МУ МВД России «Балашихинское».

Стражи порядка дали горожанам простые советы о том, как не стать жертвой злоумышленника: никому не сообщать данные банковских карт, смс-коды. В случае звонка от якобы банковской организации на мобильный телефон необходимо прекратить разговор и связаться с банком самостоятельно.

Полицейские привели примеры мошеннических действий в интернете и по средствам мобильной связи, например, смс с ошибочным пополнением счета и просьбой вернуть деньги или беспроигрышная лотерея.

В завершение мероприятия всем участникам раздали тематические памятки и призвали донести полученную информацию до знакомых, соседей, родственников, чтобы как можно больше людей были предупреждены об участившихся случаях мошенничества.