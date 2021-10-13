РИАМО - 13 окт. RT опубликовало видео с камеры дорожного наблюдения момента ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксенией Собчак.

Авария произошла вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак со своей командой, врезался во встречный Volkswagen.

В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Также травмы получили 2 человека, их госпитализировали.

Телеведущая и ее команда покинули место ДТП до приезда полиции. Водитель Mercedes признал свою вину, его отправили под домашний арест. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.