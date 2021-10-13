РИАМО - 13 окт. По результатам первой недели во всероссийской акции «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» приняли участие 102 094 школьника из Москвы и области. Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу вовлеченных учеников, сообщает пресс-служба Мингосуправления.

Акция реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

В число активных регионов-участников вошли Самарская (38 256), Белгородская (37 903) и Новосибирская области (35 794), Санкт-Петербург и Ленинградская область (34 130).

Общее число участников по России превысило 1 млн пользователей. Доступ к материалам «Урока цифры» продлили до 17 октября на сайте урокцифры.рф. Об этом организаторов попросили образовательные учреждения.

На этом уроке ученики с 1 по 11 класс могут познакомиться с понятием искусственного интеллекта, понять принципы его работы и возможности использования. В качестве примера приведено использование ИИ в работе учителя.

Проверить знание школьники могут на игровом тренажере, где предлагается создать цифрового помощника для учителя по математике.

Он должен распознавать рукописный текст в тетрадях, искать ошибки, анализировать их и составлять рекомендации для педагога.