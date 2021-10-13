РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Жители подведомственной территории «МКУ »ТУ «Федоскино» в городском округе Мытищи могут принять участие во Всероссийской переписи населения, сообщается в Instagram-аккаунте ТУ «Федоскино».

Срочно требуются желающие принять участие в предстоящей переписи населения среди жителей подведомственной территории «МКУ«ТУ «Федоскино». Данная работа оплачивается. Подробную информацию можно получить по номеру телефона: 8(498)705-52-98.

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября.