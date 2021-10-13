РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Количество автобусов на маршруте №36К в Подольске уменьшилось из-за увольнения водителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на недостаточное количество общественного транспорта в деревне Бородино. Она отметила, что ранее движение осуществляли две маршрутки, однако с весны текущего года осталась только одна. Из-за этого ей крайне проблематично добираться до дома и страшно в вечернее время суток.

Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу нарушения графика движения на муниципальном маршруте №36К. Указанный маршрут обслуживает ООО «СКИФ ТРАНС». Увеличение интервалов движения по данному автобусному маршруту связано с недовыпуском автобусов на линию по причине недостаточного количества водителей на предприятии, что приводит к уменьшению числа автобусов на маршрутах.

Нехватка водительского состава вызвана увольнением водителей с предприятия по причине нежелания делать обязательную прививку от COVID-19.