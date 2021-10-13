РИАМО - 13 окт. Депутат Госдумы Наталья Поклонская получила назначение на должность посла России в республике Кабо-Верде, сообщает Газета.ru.

Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Поклонская говорила о новой должности и называла ее «большой честью». Однако она не уточняла, что это за пост.

Также Поклонская говорила ранее, что ей интересна дипломатическая деятельность.

Кабо-Верде - государство в Западной Африке. Расположено на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки.