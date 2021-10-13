РИАМО - 13 окт. В ходе аукциона по аренде земельного участка в Дмитровском округе размер арендной платы превысил стартовый в 80 раз и составил более 3,5 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

На аренду был выставлен земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1 219 кв. м. В торгах приняли участие 12 человек. Стартовая цена - 44 085,14 руб./год.

Всего с 4 по 8 октября в Подмосковье состоялось 54 земельно-имущественных аукциона. Из них 72% составили торги по участкам для строительства жилого дома.

Всего в торгах приняло участие 180 человек. В среднем на 1 лот претендовало более 3 участников.