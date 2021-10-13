РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 99 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 22 491 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 898 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 471 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 311 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 407 555 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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