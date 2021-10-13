РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Комиссия по экологии Общественной палаты городского округа Мытищи совместно с фондом «Счастье в руки» и приютом «Наш кошкин дом» запускают экологическую акцию помощи животным «Помоги приюту - сделай добро», сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по экологии и природопользованию ОП муниципалитета.

В Мытищах есть несколько специальных волонтерских приютов (фондов) для собак и кошек. Многие хотят помочь животным, но не знают как правильно это сделать. В округе организована бессрочная общественная акция, которую будет курировать комиссия по экологии и природопользованию Общественной палаты муниципалитета.

На базе экологического клуба организован сбор помощи для работы этих жизненно необходимых обществу организаций. Это могут быть корма для животных кошек и собак; атрибуты быта животных: миски для кормления, поводки, подстилки и матрасы, поилки, когтеточки, пуллеры; строительные материалы для вольеров.

Всем, кто хочет оказать финансовую помощь, в комиссии готовы сообщить прямые координаты фондов и приютов, которые работают на территории округа и заботятся о брошенных животных.

Помощь жителей увидят соседи и друзья. Каждый подарок для животных окажется замеченным и будет сопровождаться благодарственными словами от работников приютов и добрыми взглядами их подопечных. Также их постараются анонсировать в формате видеосюжетов на каналах комиссии. Всем, кто поможет, подготовят благодарственные письма.

Узнать подробную информацию об акции можно по телефонам: ‪8(925)748-96-26‬, ‪8(925)748-91-71‬ или по электронной почте info@ecomytishchi.ru. Партнеры по акции: фонд «Счастье в руки»; приют для кошек «Наш кошкин дом»; контрольное управление администрации муниципалитета.