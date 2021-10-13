РИАМО - 13 окт. Столичный парламент на заседании в среду продолжил работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В апреле 2021 года Государственная Дума приняла Федеральный закон № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный в связи с изменением Конституции», - рассказал Шапошников.

Он объяснил, что данным документом регламентируются обязанности и ограничения в части государственной и муниципальной службы. В том числе в нем описываются требования к кандидатам в председатели, зампреды и аудиторы контрольно-счетных органов субъекта РФ.

Также закон детально определяет основания для прекращения полномочий депутата регионального заксобрания, уполномоченных по правам предпринимателей и по правам человека в регионах.

«Мосгордума поддержала внесение соответствующих изменений в целый ряд законодательных актов города. Тем самым для должностных лиц и депутатов городской Думы введены более жесткие ограничения, связанные с наличием, приобретением или прекращением гражданства нашей страны и иностранных государств», - уточнил Шапошников.

Кроме того, на заседании депутаты приняли постановление о запуске процедуры выборов представителей Мосгордумы в комиссию при Адвокатской палате города. Срок подачи кандидатуры - 16:45 22 октября.

Далее комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам сформирует общий список кандидатов.