РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 окт. В среду несколько домов на улице Новая фабрика в Щелкове отключили от центрального отопления в связи с проведением аварийно-восстановительных работ, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Тепла нет в домах №№6, 373А, 378, 370. Отопление будет включено после завершения работ.



В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.