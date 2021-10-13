РИАМО - 13 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил выделение гранта компании «Эвоген» на продолжение работы по внедрению в практику московского здраво­охранения современных методов хромосомной патологии плода: неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Сумма гранта составляет 311 млн рублей. Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) – это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанный на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной.

В течение года был проведен первый этап исследований. В результате этого удалось выявить 258 беременных с хромосомными аномалиями плода. Проведение исследований позволило увеличить выявляемость патологий.

Грант, выделенный из бюджета города Москвы, позволит реализовать II этап исследований и продолжить внедрение современного алгоритма пренатальной диагностики в практику столичного здравоохранения.