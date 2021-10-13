РИАМО - 13 окт. В Подмосковье на 13-15 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, который местами будет сильным, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Подмосковье действует с 21:00 13 октября до 09:00 15 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Орловской областей.

В Московском регионе 13 октября ожидаются небольшие осадки, а максимальная температура воздуха составит 7-12 градусов тепла.

14 октября будет облачно, на западе Подмосковья пройдет сильный дождь. Температура ночью составит 6-8 градусов, днем — 9-11. 15 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет дождь, ночью в Подмосковье он местами перейдет в сильный. Температура ночью составит 4-6 градусов, днем — 7-9 градусов. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

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