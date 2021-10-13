РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Предприятие ООО «Тубипроджект» по изготовлению оборудования для обработки и обезвреживания инфильтрационных вод объектов захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в микрорайоне Львовский Подольска подаст документы для прохождения госэкспертизы, оно прошло очередную проверку, сообщил член Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов.

Мухамеджанов 12 октября по обращению жителей в рамках федерального проекта «Чистая страна» совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым и сотрудниками Территориального отдела «Львовский» приняли участие в повторной выездной проверке предприятия ООО «Тубипроджект».

Основной деятельностью предприятия в микрорайоне Львовский является изготовление специального инженерного оборудования для обработки и обезвреживания инфильтрационных вод объектов захоронения ТКО (фильтрата) и дальнейшей поставки (продажи) данного оборудования на полигоны ТБО.

На первой встрече продемонстрировали образец установки, лицензии, санитарно-эпидемиологическое заключение и протокол испытаний. В результате первой проверки деятельности предприятия общественники и представители власти выявили незначительные нарушения, которые руководство предприятия ООО «Тубипроджект» к октябрю устранило и результаты предоставило на встрече.

В ближайшее время предприятие подаст документы для прохождения государственной экспертизы.

Общественники продолжат вести диалог с ООО «Тубипроджект», изучать технологию и рассказывать жителям округа об этом объекте.