РИАМО - 13 окт. В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы рассказали, что информация о передаче фото пользователей mos.ru полиции не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что портал mos.ru планируют доработать так, чтобы фотографии пользователей передавались в систему распознавания лиц.

«Информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности», - сказали в ведомстве.

В пресс-службе департамента подчеркнули, что в рамках развития портала предусмотрена возможность загрузки фотографии пользователем при оформлении заявлений для ряда госуслуг. Например, для получения охотничьего билета.

Правила кибербезопасности: как не попасться на уловки мошенников в интернете>>