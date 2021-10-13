РИАМО - 13 окт. С 4 по 8 октября комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 68 объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, под строительство загородного дома в Шаховской можно взять в аренду 2 земельных участка в д. Степаньково в 5 минутах езды от трассы М-9 «Балтия». Начальная цена – 18 303 руб./год.

Для ведения бизнеса в г. о. Щелково в аренду сдается земельный участок под производственную деятельность. Участок площадью 11 тыс. кв. м, расположенный вблизи д. Аксиньино, предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 1 939 850 руб./год.

В центре Рузы сдаются в аренду 2 подвальных помещения общей площадью 23,5 кв. м по адресу: улица Федеративная, дом 10. Срок аренды — 10 лет. Начальная цена – 155 100 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.