Экспресс‑тестирование на Covid‑19 в школах: как организовано и можно ли от него отказаться

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В Москве с 14 октября начнут проводить экспресс-тестирование учащихся на Covid-19. Эксперимент стартует в 10 школах, однако в дальнейшем его могут распространить и на другие образовательные учреждения. В рамках пилотного проекта школьники и учащиеся дошкольных групп будут сдавать тест на ковид раз в две недели — об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование. <...> Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели», — объяснила Ракова.

В столичном оперштабе отметили, что с начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более 180 тысяч детей. При этом за последний месяц количество заболевших школьников выросло в 2,5 раза — с сентября в городе госпитализировали более 280 детей. Также в оперштабе подчеркнули, что дети почти в 1,5 раза чаще, чем взрослые, заражают проживающих с ними людей, при этом многие школьники переносят заболевание бессимптомно.

Ожидается, что экспресс-тестирование позволит предотвратить передачу вируса от школьников к взрослым и, самое главное, пожилым, у которых заражение Covid-19 часто приводит к летальному исходу. Также тестирование поможет снизить заболеваемость, и, как следствие, нагрузку на врачей, позволит пациентам вовремя получать необходимое лечение и предотвращать появление осложнений. Еще экспресс-тестирование на ковид должно предотвратить массовый переход школ на дистанционный режим обучения.

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