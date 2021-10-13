Экспресс‑тестирование на Covid‑19 в школах: как организовано и можно ли от него отказаться

Почему ввели экспресс-тестирование школьников
В Москве с 14 октября начнут проводить экспресс-тестирование учащихся на Covid-19. Эксперимент стартует в 10 школах, однако в дальнейшем его могут распространить и на другие образовательные учреждения. В рамках пилотного проекта школьники и учащиеся дошкольных групп будут сдавать тест на ковид раз в две недели — об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит РИА Новости.
В столичном оперштабе отметили, что с начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более 180 тысяч детей. При этом за последний месяц количество заболевших школьников выросло в 2,5 раза — с сентября в городе госпитализировали более 280 детей. Также в оперштабе подчеркнули, что дети почти в 1,5 раза чаще, чем взрослые, заражают проживающих с ними людей, при этом многие школьники переносят заболевание бессимптомно.
Ожидается, что экспресс-тестирование позволит предотвратить передачу вируса от школьников к взрослым и, самое главное, пожилым, у которых заражение Covid-19 часто приводит к летальному исходу. Также тестирование поможет снизить заболеваемость, и, как следствие, нагрузку на врачей, позволит пациентам вовремя получать необходимое лечение и предотвращать появление осложнений. Еще экспресс-тестирование на ковид должно предотвратить массовый переход школ на дистанционный режим обучения.
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Что представляет собой экспресс-тест
Проверять школьников на ковид будут с помощью экспресс-тестов, которые можно приобрести в аптеке. Отмечается, что использование таких тестов не требует специальных медицинских навыков, вместе с тем сотрудники школ уже прошли специальное обучение для работы с ними.
Мазок для анализа возьмут только из носа тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред, утверждают в оперштабе. Результат теста будет известен уже через 15 минут.
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Кто будет проводить тестирование
Руководство школы должно самостоятельно решить, кто будет проводить тестирование учащихся, — медицинский персонал или сотрудники образовательной организации. Старшеклассники смогут взять у себя материал для анализа самостоятельно.
Если родитель не хочет, чтобы экспресс-тест на Covid-19 делали сотрудники школы, он сам может взять мазок у ребенка: для этого нужно будет приехать в назначенное время в учебное заведение и провести тестирование в присутствии учителя.
В случае если родитель не хочет, чтобы ребенок проходил тестирование в школе, он может от него отказаться. При этом каждые две недели школьник должен будет приносить актуальный отрицательный ПЦР-тест, чтобы его допустили на занятия.
Когда будут проводить экспресс-тестирование
Школьников будут проверять на Covid-19 раз в две недели согласно предварительно составленному графику, рассказали в московском оперштабе. В частности, тестирование предлагают проводить во второй половине урока или в течение классного часа, чтобы не прерывать учебный процесс. Ожидается, что в дошкольных группах делать экспресс-тесты будут в удобное время в течение дня.
В оперштабе отметили, что экспресс-тестирование всего класса займет не более 25 минут.
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Какие документы нужны
Поскольку экспресс-тестирование не является медицинской процедурой, для его прохождения не нужно предоставлять какие-либо документы или же подписывать согласие.
При этом результат экспресс-теста не может быть основанием для постановки диагноза, но станет сигналом для проведения дополнительной проверки состояния здоровья.
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Что произойдет, если результат теста будет положительным
В московском оперштабе подчеркивают, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для признания ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе.
О положительном результате теста сразу же сообщат родителям. Самого школьника отправят домой. Школа должна будет оперативно передать информацию о положительном результате в поликлинику, к которой прикреплен ребенок. Поликлиника же будет обязана направить врача на дом к школьнику в этот же день или на следующий.
Врач осмотрит ребенка, соберет анамнез, возьмет материал для повторного экспресс-теста и ПЦР-теста. Если второй экспресс-тест будет отрицательным, нужно будет дождаться результата ПЦР-тестирования — это может занять один-два дня. Если у ребенка будут симптомы ОРВИ, врач сразу же назначит лечение. До получения результатов ПЦР-теста ребенок должен оставаться дома, при этом его класс продолжит обучение в обычном режиме. Если ПЦР-тест будет отрицательным, школьник сможет вернуться к урокам.
В случае если второй экспресс-тест будет положительным, а у ребенка будут явные признаки заболевания, это подтвердит факт заражения Covid-19. Также об этом будет говорить положительный результат ПЦР-теста. Врач должен будет назначить лечение, выписать рецепт на лекарства, бесплатно протестировать на ковид всех членов семьи и оформить больничный. Класс ребенка отправят на 14-дневный карантин: в это время школьники смогут продолжить обучение в онлайн-формате.
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Как родителям получить больничный по уходу за ребенком
Если факт заражения Covid-19 подтвердится, врач, пришедший к ребенку на дом, сразу оформит родителю листок нетрудоспособности как лицу, контактировавшему с заболевшим.
Если повторный экспресс-тест будет отрицательным, врач оформит листок нетрудоспособности по уходу за ребенком, если тому еще не исполнилось 15 лет, — такой больничный будет действовать только до момента получения результата ПЦР-теста.
Если ПЦР-тест будет положительным, родителю оформят листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим Covid-19 на период карантина. Оформленный ранее листок нетрудоспособности закрывают и открывают новый.
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Могут ли пройти экспресс-тестирование взрослые
Экспресс-тестирование в школах предназначено только для учащихся. Однако с 11 октября москвичи могут бесплатно пройти тестирование на Covid-19 в 10 популярных общественных местах и торговых центрах и 10 МФЦ. Для проверки понадобится только паспорт и номер полиса ОМС при наличии. Адреса пунктов проведения экспресс-тестирования указаны на карте.
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