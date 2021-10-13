РИАМО - 13 окт. Сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в Домодедове, было изъято около 4 кг мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

23-летний уроженец одной из республик Средней Азии был задержан в лесополосе около деревни Крюково в момент, когда он забирал из тайника-закладки сумку.

«В сумке находилось 2 свертка с веществом светлого цвета. Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД, изъятое содержимое является наркотическим средством – мефедроном – общей массой примерно 4 килограмма», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также при осмотре квартиры по месту фактического проживания злоумышленника в Москве оперативники обнаружили и изъяли электронные весы, а также еще около 400 свертков с веществом светлого цвета, которые направлены на химическую экспертизу.

«По предварительной информации, правонарушитель исполнял роль курьера и закладчика. Крупную партию наркотиков он забирал в тайнике, после чего бесконтактным способом распространял на территории городского округа через закладки», – добавила Петрова.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Он отправлен под стражу.