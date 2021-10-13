РИАМО - 13 окт. В Ленинском округе продолжается работа по установке видеокамер системы «Безопасный регион». На сегодняшний день на территории округа их уже более 3,7 тыс. По этому показателю муниципалитет входит в первую пятерку среди округов Московской области. В текущем году установлено свыше 1 тыс. новых видеокамер, сообщает пресс-служба администрации округа.

Большинство из них – около 400 – появились на подъездах многоквартирных домов. До конца года планируется установить еще 100. Кроме того, в новых жилых микрорайонах 550 видеокамер на подъездах установлено силами застройщиков.

Также камерами оборудованы входные группы школ, детских садов, игровые площадки, торговые центры и другие социально значимые объекты.

«В настоящий момент ведется работа по оснащению видеонаблюдением 18 школьных стадионов, вошедших в программу губернатора Московской области «Открытый стадион», - пояснил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спасский.