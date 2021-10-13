РИАМО - 13 окт. Чтобы обновить осенний гардероб, женщинам понадобится 20 915 рублей, мужчинам - 21 990 рублей, сообщает пресс-служба компании «ЮMoney».

Данные предоставили аналитики ведущей онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda совместно с экспертами «ЮKassa» (сервис компании «ЮMoney», входит в экосистему Сбера). Специалисты проанализировали, как изменились онлайн-продажи в связи с ранним похолоданием этой осенью и во сколько обойдется обновление осеннего гардероба в этом году.

Так, в первый месяц осени количество онлайн-покупок одежды и обуви, по сравнению с сентябрем годом ранее, увеличилось на 77%. Обороты интернет-магазинов выросли на 93%, средний чек – на 9% до 1745 рублей. Количество покупателей и число онлайн-магазинов стало больше на 66% и 13% соответственно.

Из-за раннего прихода холодной погоды вырос спрос на теплые вещи. Например, если в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге среднесуточная температура в сентябре была на 2,6 и на 2,7 градуса выше нормы, то в этом году она ниже на 2 и 2,2 градуса соответственно.

Также стремительный рост в сентябре показали продажи осеннего гардероба для женщин. По данным Lamoda, больше всего выросли продажи курток (+51%), дубленок (+38%), сапог (+32%) и ботинок (+25%). Мужчины также активно готовились к зимнему сезону уже в начале осени. Самыми востребованными товарами в этот период оказались мужские джинсы (+38%), куртки (+37%), пуховики (+35%), ботинки (+35%) и пальто (+21%).

Выросли этой осенью продажи и дорогой одежды. По данным «ЮKassa», покупка товаров стоимостью от 50 до 80 тыс. рублей увеличилась за год в 1,9 раза, от 80 до 100 тыс. рублей – в 3,1 раза, от 100 до 500 тыс. рублей – в 2,9 раза. На Lamoda среди женских премиум-товаров вырос средний чек на свитера (+36%), брюки и пуловеры (по 17%). Мужчины увеличили траты на брюки (+21%), свитера (+20%) и куртки (+18%).

Если говорить о полном обновлении осеннего гардероба, в этом году он обойдется женщинам в 20 915 рублей, а мужчинам – в 21 990 рублей. В эту сумму входят: утепленная куртка, джинсы, свитер, сапоги, шапка и шарф.