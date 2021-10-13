РИАМО - 13 окт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, который пришел с оружием в отдел полиции в Москве, об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 12 октября. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, зашел на КПП ОМВД России по столичному району Преображенское и в процессе разговора с сотрудниками полиции направил на них огнестрельное оружие. Мужчина не выстрелил и был оперативно обезврежен.

На допросе мужчина рассказал, что хотел совершить суицид и полагал, что после его действий полицейские сразу откроют по нему огонь. У фигуранта обнаружена предсмертная записка, сейчас он отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Фигуранту уже предъявили обвинение, в ближайшее время для него изберут меру пресечения наказания.