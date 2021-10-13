РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали многуровневой парковке в деревне Путилково подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте Минжилполитики Московской области.

Разрешения на ввод в эксплуатацию в Подмосковье на минувшей неделе получили 4 жилых дома и 7 нежилых объектов. Разрешения на строительство получили 7 жилых и 47 нежилых объектов.

Среди введенных в эксплуатацию нежилых объектов - многоуровневая автостоянка для легковых автомобилей в деревне Путилково городского округа Красногорск.

Также среди нежилых объектов, получивших разрешение на строительство, отмечена общеобразовательная школа на 1250 мест в городском округе Красногорск.