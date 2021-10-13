РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Мытищинский дзюдоист примет участие в первенстве России, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Горно-Алтайске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо добровольного спортивного общества «Союз сельских спортсменов России» среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения. Соревнования были посвящены 30-тилетию образования Республики Алтай. В них приняли участие более 200 единоборцев. Мытищинскую спортивную школу представляли 2 спортсмена. Победителем турнира в весовой категории до 66 кг. стал Александр Миносьян.

Благодаря этой победе он заслужил право принять участие в первенстве России.