РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 окт. 16 октября в Щелковском драматическом театре состоится премьерный показ детского спектакля «Сокровища Бразилии», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Спектакль «Сокровище Бразилии» по пьесе драматурга Мария Клара Машаду «Похищение луковиц» – это запутанная история, развернувшаяся вокруг похищенных волшебных луковиц, отвар которых способен исцелить самые тяжелые и застарелые недуги.

Сеансы пройдут в 12:00 и в 16:00. Все подробности можно узнать на сайте ТКЦ «Щелковский театр».