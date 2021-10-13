РИАМО - 13 окт. В столице за сутки госпитализировали 1457 человек с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключены 562 человека с инфекцией, сообщает московский оперштаб.

В столице за сутки выявили 4 410 случаев заражения Covid-19. Вылечились от коронавируса еще 2 567 человек, с начала пандемии выздоровели после инфекции 1 519 184 человека.

За сутки умерли 72 человека с Covid-19. С начала пандемии в городе скончались 29 880 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в столице выявили 1 692 786 случаев инфицирования.

Москвичей еще раз призвали прививаться от коронавируса. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках или местах работы выездных бригах в популярных общественных местах.

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