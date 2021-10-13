РИАМО - 13 окт. Столичный оперштаб призвал людей старшего возраста не отказываться от вакцинации против коронавирусной инфекции. Поставившие прививку москвичи старше 65 лет могут выбрать подарок или единовременную выплату.

Постановление о возможности замены подарочного набора «С заботой о здоровье» на единовременную выплату в 10 тыс. рублей подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Получить ее могут жители города старше 65 лет, у которых есть московский полис ОМС. Они должны сделать обе или только вторую прививку, либо пройти ревакцинацию в период с 12 по 31 декабря. Выплаты не смогут получить те, кому ранее выдали подарочный набор.

Обратиться за выплатой можно в районный центр соцобслуживания. Там нужно предоставить паспорт, сертификат о вакцинации, сертификат на подарок (выдается в пункте вакцинации) и выписку из банка с реквизитами счета.

Подарок можно забрать до 1 марта 2022 года в центре соцобслуживания или поликлинике. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.

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