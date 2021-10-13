РИАМО - 13 окт. Депутаты Мосгордумы приняли постановление, которое запустило процедуру выборов представителей городского парламента в квалификационную комиссию при Адвокатской палате столицы, передает корреспондент РИАМО.

«Два таких представителя Мосгордума избирает. <…> Запускаем этот процесс. Предлагается <…> определить срок внесения кандидатур для избрания представителями в квалификационной коллегии при Адвокатской палате. Срок установить до 22 октября (2021 года - ред.) 16:45», - сказал в ходе доклада председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Он добавил, что поступившие кандидатуры будут рассмотрены, проект постановления об избрании представят на одном из последующих пленарных заседаний Мосгордумы.