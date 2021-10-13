РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Пресс-служба администрации Подольска опровергла информацию о взрыве на одной из котельных округа, в настоящее время там проводят аварийные работы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы администрации округа.

В соцсетях появилась информация, что 12 октября в 22:40 прозвучал сильный взрыв, который слышали жители ряда районов округа. На многих машинах во дворах сработала сигнализация. В комментариях к посту жители высказали предположение, что повредился котел на котельной на улице Давыдова, 1.

«Как сообщили в комитете по ЖКХ администрации, на котельной по адресу: улица Давыдова, 1 произошел сбой автоматики на одном из четырех котлов. Ситуация внештатной не является, котел, на котором произошел сбой, оперативно был переключен на другой работающий котел. В настоящее время котельная функционирует в обычном режиме», - сказал сотрудник.

В аварийно-диспетчерской службе Подольской теплосети сообщили, что пострадали четыре дома. После окончания работ в них вернут тепло.