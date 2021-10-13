РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Метровагонмаш (МВМ, входит в состав ТМХ) городского округа Мытищи отправил в Ташкент 20 современных вагонов метро серии 81-765.5/766.5/767.5, завершив исполнение обязательств перед Ташкентским метрополитеном, сообщает управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Вагоны метро разработаны конструкторами ТМХ Инжиниринг (ТМХИ, также входит в состав ТМХ) с учетом особенностей метро Ташкента. Из новых вагонов метро будут сформированы 10 поездов в четырехвагонной формации.

Контракт на изготовление 40 вагонов метро Метровагонмаш и Ташкентский метрополитен подписали в апреле текущего года. Поставки осуществляются за счет кредита, предоставляемого ГК ВЭБ.РФ. В рамках отдельного кредитного договора проект поддерживает группа Российского экспортного центра (РЭЦ): часть стоимости вагонов метро и стоимость комплекта запасных частей и принадлежностей под страховое покрытие АО «ЭКСАР» (группа РЭЦ) финансирует АО «РОСЭКСИМБАНК».

Поезда метро серии 81-765/766/767 в различных модификациях эксплуатируются в Москве, Казани, Баку и Ташкенте. Подвижной состав оборудован межвагонными переходами со сквозным проходом для беспрепятственного передвижения пассажиров по составу. Двухстворчатые двери шириной 1,4 метра оснащены наружной световой сигнализацией открытого и закрытого состояния.

В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Каждый пассажирский салон оснащен сенсорными информационными мониторами с интерактивными возможностями поиска станции назначения, построения маршрута, расчета времени поездки. Пассажирские салоны и кабины машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха. Лобовое стекло кабины машиниста оборудовано регулируемым ручным солнцезащитным экраном с учетом особенностей надземного эстакадного Ташкентского метрополитена. Срок службы вагонов метро составляет 30 лет. Конструкционная скорость поезда метро – 90 км/ч.

В 2019 году Метровагонмаш поставил в Ташкент партию из 20 вагонов метро. Летом 2021 года предприятие отправило в Узбекистан еще 20 вагонов метро в рамках первой партии подвижного состава. Метровагонмаш и Ташкентский метрополитен сотрудничают с 1977 года.