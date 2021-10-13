РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Холодную воду отключили в жилом доме на улице Новой в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В среду с 09:30 на основании письма от ООО «Квартал-2005» для замены вводной запорной арматуры на жилом доме по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Новая, 35 требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения по указанному адресу.

Работы проводит ООО «Квартал-2005».

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.