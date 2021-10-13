РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Старшеклассники подмосковного Красногорска смогут больше узнать о процессе над нацистскими военными преступниками на часовой экскурсии в филиале Музея Победы, сообщили в информационном центре музея.

14 октября в Красногорском филиале Музея Победы старшеклассникам представят новую экскурсию «Нюрнберг. Последняя битва Второй мировой». Часовая программа рассказывает о том, как проходил процесс над нацистскими военными преступниками, что привело фашистскую Германию к разгрому, а также о двух знаковых фигурах – главном обвинителе со стороны СССР Романе Руденко и свидетеле со стороны обвинения генерал-фельдмаршале Фридрихе Паулюсе.

«Эта экскурсия пройдет по объемно-пространственной экспозиции, которая открылась у нас в музее всего две недели назад. В новом музейном пространстве буквально оживает рассказ о Нюрнбергском процессе», - сообщила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

По ее словам, в единую картину умело вплетены подлинные музейные предметы, современные мультимедийные технологии и исторические реконструкции.

«У наших гостей будет возможность «погрузиться» в те события, побывать в комнате для совещаний судей процесса, полистать там картотеку военных преступников», - пояснила Иващенко.

Первыми участниками программы станут ученики средней общеобразовательной школы №11 Красногорска.

Красногорский филиал Музея Победы приглашает группы школьников до 25 человек в возрасте от 14 лет посетить программу «Нюрнберг. Последняя битва Второй мировой». Продолжительность программы 60 минут. Открыта запись по телефону: 8(498)715-83-20.

Музей расположен по адресу: Красногорск, улица Народного Ополчения, 15.