РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. В подмосковном Королеве 9 человек стали лауреатами премии губернатора «Мы рядом ради перемен», сообщает пресс-служба городской администрации.

Вручение премии прошло в новом павильоне Королевского Музейного объединения. Лауреаты получили дипломы премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен».

Из 47 проектов, поданных на соискание премии, лауреатами в трех номинациях стали 9 человек.

Два проекта в номинациях «Волонтерство» и «Спорт» и получили на развитие своих инициатив по 450 тыс. рублей. Семь лауреатов получили гранты в размере 150 и 50 тысяч рублей.