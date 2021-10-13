РИАМО - 13 окт. За последние сутки в столице выявили 4410 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее количество выросло до 1 692 786 случаев, сообщает московский оперштаб.

С четверга в мегаполисе в 10 школах вводят экспресс-тестирование учеников на коронавирус. Это связано с ростом числа заболевших среди школьников.

Врачи напоминают, что единственным способом сдержать рост заболеваемости является вакцинация.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о росте числа госпитализированных в это коронавирусное учреждение.

За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 984 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 801 человек.

С начала пандемии в стране выявлен 7 861 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 219 329 летальных исходов, выздоровели 6 916 086 человек.

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