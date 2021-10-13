РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Дом-долгострой в жилом комплексе «Опалиха О3» в Красногорске получил заключение о соответствии проектной документации, сообщили в пресс-службе Глагосстройнадзора Подмосковья.

Первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Тамерлан Алборов провел итоговую проверку дома №17 в ЖК «Опалиха ОЗ».

Строительство дома началось в 2016 году, однако в 2018 было приостановлено из-за финансовых проблем застройщика. Впоследствии ГК «Урбан-Групп» была признана банкротом. В 2019 году дом начал достраивать Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. В начале сентября в Глагосстройнадзор поступило извещение об окончании работ.

В ходе рабочего выезда Тамерлан Алборов осмотрел квартиры, коммуникации и прилегающую территорию. Согласно проекту, в восьмиэтажном жилом доме расположена 331 квартира.

По результатам итоговой проверки дом получил заключение о соответствии проектной документации.