РИАМО - 13 окт. Специалисты начали мероприятия по консервации фонтана «Дружба народов» на ВДНХ, из него слили воду и промывают фигуры особым раствором, передает корреспондент РИАМО.

«Производится очередной этап консервации фонтана «Дружба народов». Этому предшествовал ряд операций. Мы уже провели спуск воды в чаше фонтана, промывку фонтана с помощью аппарата с высоким давлением специальным моющим средством, спуск воды из трубопроводов и его продувку», - рассказал заместитель начальника участка ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

Он добавил, что рабочие демонтировали ряд элементов конструкций фонтана. В настоящее время специалисты особым раствором лимонной кислоты омывают позолоченные фигуры экспозиции, символизирующие представителей советских народов.

В чаше фонтана находятся 24 декоративных скульптуры в виде рыб, с ними сотрудники «Гормоста» проводят те же процедуры. Фигуры выполнены из сусального золота, поэтому при их обработке требуется осторожность.

Все работы планируют завершить за 7-8 дней.