РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Парк в селе Сынково подмосковного Подольска планируют благоустроить в сентябре 2022 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой благоустроить площадку для катания на скейтбордах и самокатах. Она отметила, что в парке села Сынково поставили трамплины из фанеры на землю без покрытия. Из-за этого дети топчутся в грязи. Также она обеспокоена тем, что такие трамплины испортятся из-за погодных условий.

Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу включения данных работ в программу благоустройства общественных территорий. Работы по благоустройству парка по указанному адресу будут выполнены в срок до 10 сентября 2022 года.