РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. Жители Королева могут принять участие в конкурсе песен молодого поколения, который пройдет 26 октября, сообщается на странице молодежного центра «Космос» в Instagram.

26 октября состоится вокальный конкурс среди молодых исполнителей «Голос Королева». В этом году тематикой конкурса станут песни Поколения Z. Это поколение современной музыки, цифровых технологий и нестандартных подходов ко всему. Участникам конкурса нужно исполнять песни, написанные не позднее 2015 года.

Конкурс пройдет в Губернской библиотеке на проспекте Королева, 24. Заявку на участие можно подать до 22 октября. Для этого нужно написать в direct на странице молодежного центра. Вопросы можно задать по телефону: 8(977)409-70-40.