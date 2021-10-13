РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 окт. В Щелковском перинатальном центре беременные женщины могут пройти вакцинацию от Covid-19 с 22 недели беременности, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Противопоказания для применения вакцины «Cпутник V» для беременных были сняты еще летом. Для удобства будущих мам теперь возможность сделать прививку появилась в шести центрах материнства и детства Московской области, в том числе и в Щелкове.

«Covid-19 и грипп опасны для беременных. Последствия заболевания намного превышают возможность побочных эффектов после прививки. Особенно вакцинация желательна, если женщина, ожидающая ребенка, состоит в группе риска», – сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Прежде всего процедуру стоит пройти тем женщинам, которые находятся в группе риска: больным сахарным диабетом, астмой, с заболеваниями сердца, почек, печени или нервной системы. Медики довольно часто фиксируют значительные осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией, ведь в период беременности организм матери как нельзя более подвержен вирусным заболеваниям, а его сопротивляемость сильно снижена. Перед процедурой женщину осмотрит врач-терапевт. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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