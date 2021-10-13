РИАМО - 13 окт. Основную нагрузку на медучреждения коронавирусного профиля создают пожилые пациенты. На них приходится 60% занятых коек, сообщает столичный оперштаб.

Жители старшего возраста больше всего подвержены коронавирусной инфекции, и они тяжелее ее переносят. Однако в Москве среди этой группы населения до сих пор меньше всего привитых – только 23%, это треть от всех жителей города старшего возраста.

Важно понимать, что 86% от числа жертв пандемии – это граждане старше 60 лет. Они не просто являются группой риска, они чаще всего переносят болезнь тяжело.

В медучреждениях столицы 70% реанимационных мощностей заняты гражданами старше 60 лет. А на аппаратах ИВЛ почти 80% пациентов – пожилые люди.

Оперштаб призывает пожилых жителей столицы не отказываться от вакцинации и сделать прививку от Covid-19.

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