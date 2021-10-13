РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. В некоторых населенных пунктах городского округа Люберцы запах гари мог появиться из-за сжигания порубочных остатков в районе поселка Красково, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время на территории Виноградовского лесничества на 59 квартале, который расположен вблизи поселка Красково, станция Овражки сотрудниками ГКУ МО «Мособллес» производится сжигание порубочных остатков. Это приводит к появлению в ближайших населенных пунктах запаха гари.

По информации ГКУ МО «Мособллес», на сжигание порубочных остатков от ГУ МЧС России по Московской области получено официальное разрешение.