РИАМО - 13 окт. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира, передает корреспондент РИАМО.

«От имени депутатов Мосгордумы поздравляем лауреата (Дмитрия Муратова - ред.) с этой высокой наградой», - сказал Шапошников на заседании городского парламента.

Шапошников добавил, что просьба поздравить Муратова поступила от многих депутатов Мосгордумы.

Дмитрий Муратов разделил премию с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Награду присудили «за усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Кто такой Дмитрий Муратов и за что он получил Нобелевскую премию мира>>