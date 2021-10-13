РИАМО - 13 окт. За 9 месяцев 2021 года подразделениями ГУ МВД России по Москве объявлено в федеральный розыск 1000 угнанных транспортных средств. Это меньше, чем за аналогичный период 2020 года – тогда было объявлено в федеральный розыск 1229 похищенных транспортных средств, сообщили РИАМО в ГУ МВД России по столице.

Автовладельцам посоветовали для предотвращения угона устанавливать в машине блокираторы руля и коробки передач. Кроме того, можно установить блокировку капота и блокиратор колес.

А еще можно также использовать иммобилайзер. Это устройство, лишающее автомобиль подвижности. Оно препятствует нормальному функционированию одной или нескольких важных систем автомобиля в момент угона. Выключение и включение иммобилайзера должно быть доступно только владельцу.

Обычно для этой цели используется бесконтактный электронный кодовый ключ, ключ с ручным набором кода или скрытая кнопка. Многие современные автомобили оснащены простыми встроенными иммобилайзерами от производителя. Ставя машину на сигнализацию, нужно стараться соблюдать дистанцию не больше одного метра.

Самая оригинальная защита автомобиля от угона – характерные отличительные особенности, конструктивные или внешние (аэрография, специфический цвет авто).

Водителям также напомнили, что при выходе из машины не стоит оставлять в салоне ценные вещи: сумку, сотовый телефон, планшет, навигатор и др. Перед уходом всегда нужно проверять, закрыты ли окна и двери. Для постоянной парковки желательно выбирать гараж, платную стоянку или хорошо освещенное место, на которое выходят окна жилого дома.

Если автомобиль угнали, то нужно сразу сообщить об этом в полицию. Большинство автотранспортных средств было обнаружено в течение первых суток с момента угона.