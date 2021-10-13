РИАМО - 13 окт. В столичной подземке действует акция «Время ранних», с помощью которой можно сэкономить 50% от стоимости проезда. Она помогла разгрузить некоторые станции более чем на 10%, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена. Заплатить половину стоимости проезда можно, если совершить поездку в будни с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Благодаря акции на станциях «фиолетовой» ветки метро в среднем стало свободнее: на «Полежаевской» — до 16%, на «Октябрьском поле» — до 14%, на «Выхино» — до 11%.

«Скидки на проезд во внепиковое время действуют в Гонконге и Вашингтоне, а в Лондоне в часы пик, наоборот, — повышенный тариф. В России Москва стала первым городом, где есть подобный проект. «Время ранних» мы запустили по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) — разгрузить метро в час пик, что особенно актуально в непростой эпидемиологической ситуации», - сообщил заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.