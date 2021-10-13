РИАМО - 13 окт. Москвичам объяснили, почему людям старшего возраста необходимо вакцинироваться от коронавируса в первую очередь. Болезнь каждого девятого Covid-пациента старше 60 лет заканчивается смертью, сообщает столичный оперштаб.

Жители старшего возраста больше всего подвержены коронавирусной инфекции, и они тяжелее ее переносят. Однако в Москве среди этой группы населения до сих пор меньше всего привитых – только 23%.

В связи с этим специалисты подготовили статистику по протеканию болезни у пожилых людей.

50% заболевших Covid-19 старше 60 лет требуют стационарного лечения, только 4% переносят болезнь без симптомов. Тяжелое течение болезни среди пожилых отмечается в 5,5 раз чаще, чем у людей других возрастов. Ухудшение наступает всего через 3 дня.

Без своевременного обращения к врачу умирает каждый третий пациент старшего возраста.

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