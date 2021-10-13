РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Строительство пристройки к школе №59 на улице Заречная в деревне Марусино Люберец должно завершиться в IV квартале 2021 года, готовность составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Новый учебный корпус рассчитан на 400 учеников. Согласно проекту, в здании площадью порядка 9 тыс. кв. м расположатся учебные классы, столовая, актовый и спортивный залы, медблок, библиотека, мастерские, бытовые и административные помещения.

В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений и устройству инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. На площадке задействовано более 80 человек и три единицы техники. Строительная готовность составляет порядка 80%.

Школу оборудуют с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет бюджета.