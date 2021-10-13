РИАМО - 13 окт. Администрация округа Химки получила предупреждение о прекращении бездействия от УФАС Подмосковья. Нарушение выразилось в непроведении конкурса по отбору управляющей компании для одного из домов, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Дом №6 располагается на улице Германа Титова. Из-за того, что торгов проведено не было, право управления получило МУП «Жилищник».

В бездействии управление усмотрело признаки нарушения части 1 статьи 15 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с предупреждением, администрации надлежит провести открытый конкурс на определение управляющей организации по всем правилам в течение 3 месяцев с даты получения документа.

Требования, предъявляемые к конкурсу, утверждены постановлением правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».